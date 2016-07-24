Вчорашні бої під Новозванівкою: ворожі диверсанти атакували сили АТО з російською зброєю (фото)

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook щодо подробиць вчорашніх подій під Новозванівкою.

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Зазначається, що о 8.20-8.25 23 липня українські військові спостережного посту поблизу селища Новозванівка виявили просування ДРГ противника і відкрили по них вогонь зі стрілецької зброї. Двох диверсантів було вбито та чотирьох поранено. Під час відступу ДРГ на свої позиції ще четверо окупантів отримали поранення.

Військовослужбовці спостережного посту ЗСУ забрали тіла загиблих диверсантів на свій опорний пункт. При них воїни сил АТО знайшли російську зброю, міни та боєприпаси.

З метою завадити діям українських військових противник відкрив по них вогонь. Зокрема, випустив 25 мін з мінометів 82 калібру та 55 - із 120 мм мінометів, здійснив 70 пострілів з АГС-17, 3 - з СПГ-9, задіяв зенітну установку, 122 мм самохідні установки, а пізніше й танк. Ворожі обстріли тривали з 8.40 до 13.50.

Внаслідок обстрілів загинув один та отримали поранення четверо військовослужбовців ЗСУ.

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Близько 14.10 до спостережного посту сил АТО вийшла ще одна ДРГ противника у складі до 20 чоловік. Наблизившись на відстань до 50 метрів, диверсанти застосували стрілецьку зброю. Українські воїни відкрили вогонь у відповідь, в результаті чого російських окупантів було зупинено, й вони відійшли на свої позиції. За даними радіоперехоплення, їхні втрати становили два загиблими та п’ять пораненими.

Під загрозою артилерійського та мінометного вогню особовий склад спостережного посту відійшов на сусідній спостережний пост. Після припинення ворожого обстрілу близько 15.45 військовослужбовці ЗСУ повернулись на попередню позицію.

О 16.15 під час закріплення на спостережному посту та відновлення системи інженерних загороджень група українських військовослужбовців висунулась вперед з метою недопущення раптового нападу противника, де вступила з ним у вогневий контакт. В результаті бою один український військовослужбовець загинув та 3 отримали поранення. Втрати противника становлять 5 осіб.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 77 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, загинули шестеро українських військовослужбовців і 13 зазнали поранень, ще 8 отримали контузію.