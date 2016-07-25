Луценко призначив нового прокурора Чернігівської області

Як передає кореспондент УНІАН, Луценко представив колективу Чернігівської обласної прокуратури нового керівника.

Комашко до цього призначення працював першим заступником начальника Головного управління нагляду за дотриманням законів під час виконання судових рішень за кримінальними провадженнями та інших заходів примусового характеру Генеральної прокуратури.

Із липня 2014 року по лютий 2015 року Комашко був прокурором Миколаївської області.

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Як повідомляв УНІАН, досі посаду прокурора Чернігівської області обіймав Віктор Носенко.

15 липня через погрози на адресу Носенка з боку лідера Радикальної партії Олега Ляшка ГПУ порушила кримінальну справу.