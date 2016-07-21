Ляшко прибув на допит до ГПУ у справі щодо погроз на адресу прокурора Чернігівщини

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам перед початком допиту в Головному слідчому управлінні ГПУ Ляшко нагадав, що його звинувачують в тому, що він погрожував насиллям працівникові правоохоронного органу.

"Працівник правоохоронного органу - це прокурор Чернігівської області Віктор Носенко, який на замовлення влади фальсифікує кримінальні справи проти моїх однопартійців", - заявив він.

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За словами Ляшка, він сказав прокуророві, що "коли зміниться влада - ти сидітимеш у в'язниці за фальсифікації, за зловживання ми винесемо тебе на вилах". "Проти мене за це порушили кримінальну справу", - додав лідер фракції.

Ляшко висловив думку, що його та депутатів його фракції "переслідують за нашу позицію". "Вісім депутатів від Радикальної партії сьогодні перебувають під кримінальним переслідуванням на підставі сфальсифікованих кримінальних справ", - заявив він і додав, що депутатів також викликали на допит.

Водночас Ляшко повідомив, що оскільки проти нього порушили кримінальну справу за відповідні висловлювання на адресу прокурора, то він написав звернення на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка, від якого він вимагає "порушити кримінальне провадження проти громадянина Луценка". "Того, який до того, як обійняти посаду генерального прокурора, - ми всі пам'ятаємо, як він прокурорам в суді погрожував, як він плював їм у обличчя. Ми пам'ятаємо, як він працівників міліції… бився з ними. Це все теж погроза насиллям, це все теж перешкоджання діяльності працівників правоохоронних органів", - сказав депутат.

Крім того, він зауважив, що "слідчий прокуратури, який розслідує справу Єфремова, зараз розслідує мою справу".

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 15 липня порушила кримінальну справу за фактом погроз Ляшка на адресу прокурора Чернігівської області Носенка.