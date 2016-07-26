Завершено головний етап зі створення Сил спецоперацій ЗСУ – Фріз

«Вітаю всіх з тим, що сьогодні, фактично, завершено перший головний етап зі створення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Президент підписав закон 4795. Цей закон спрямовано на визначення правового статусу та застосування Сил спеціальних операцій самостійно або у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України, виконання спеціальних операцій, утворення сприятливих умов з метою успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів, для запобігання і стримування воєнного конфлікту, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, проведення антитерористичних заходів», – повідомила Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook, передає прес-служба "Солідарності".

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29 липня Указом Президента встановлено Днем Сил спецоперацій Збройних сил України.

“Попереду ще багато законодавчої роботи в цьому напрямку, але фундамент зроблено – це головне”,- додала політик.