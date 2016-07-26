Порошенко підписав закон про Сили спецоперацій ЗСУ

Як повідомляє прес-служба президента, глава держави підписав закон під час зустрічі з воїнами-спецпризначенцями.

«Сьогодні в житті українського спецназу важлива і урочиста подія, яка є плодом спільної і скоординованої роботи багатьох людей. Сьогодні підписується закон, яким завершується процес створення Сил спеціальних операцій Збройних сил України», - сказав Порошенко.

Глава держави наголосив, що це є «абсолютно важливим в умовах захисту України від агресії, яку розв’язала проти нас Російська Федерація», та назвав цей закон «вимогою часу для того, щоб захист України був набагато більш ефективним».

Закон визначає правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

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Президент особливо підкреслив, що під час його міжнародних зустрічей та іноземних візитів теми захисту держави, реформи сектору оборони і безпеки, постачання новітнього озброєння та техніки є ключовими. Глава держави наголосив, що «перша увага щодо спільних дій та спільних тренувань з боку наших партнерів із США, Канади, Європейського Союзу та інших країн приділяється саме Силам спеціальних операцій».

Він зазначив, що закон розроблений за стандартами НАТО та повністю відповідає завданням співробітництва Україна – НАТО в контексті створення ССО, а також положенням Стратегічного оборонного бюлетеня.

За словами президента, на сьогодні в Україні вже створено спеціальний центр та застосовуються спеціальні тренінгові програми, які дозволяють швидко і якісно готувати спецпризначенців.

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Глава держави зауважив, що у 2014 році у спецпризначенців, «крім бойового духу, не було нічого – ні форми, ні берців, ні прицілів, нічого».

«Подивіться, яку велику роботу ми зробили за ці два роки. І саме головне – створено спецназ. І він себе ще покаже», - підкреслив Порошенко.

Президент привітав представників Сил спеціальних операцій зі створенням нового окремого роду військ ЗСУ та наголосив, що ці підрозділи користуються великою довірою і повагою серед українців.

За його словами, реалізація норм цього закону дозволить підвищити стримуючий потенціал Збройних сил України за рахунок наявності у їх складі дієвого інструменту воєнно-силового стримування можливої збройної агресії чи збройного конфлікту, підвищити можливості захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та національних інтересів України, рівень обороноспроможності держави, підвищити можливості держави щодо проведення спеціальних заходів, у тому числі поза межами України, дозволить досягати воєнно-політичні і воєнно-стратегічні цілі та припиняти конфлікти на ранній стадії виникнення.

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Голова держави додав, що створення Сил спеціальних операцій відповідає принципам розбудови демократичного правового суспільства та світовому досвіду розвинених країн у сфері здійснення спеціальних операцій та забезпечення безпеки.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 липня.

Документом визначено правовий статус та заходи, до яких можуть залучатися Сили спеціальних операцій. Законом зміни вносяться до 8 чинних законів, які стосуються Збройних сил, оборони, боротьби з тероризмом, розвідувальних органів, порядку направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, взаємодії з військово-цивільними адміністраціями.