Один з фігурантів "газової справи" дав викривальні свідчення - НАБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). «Директор біржі «Львівська універсальна» Пігуляк В.М., який організовував фіктивні аукціони з продажу газу на користь фірм, підконтрольних народному депутату О.Онищенку, дав викривальні покази, чим допоміг розслідуванню корупційної схеми з перепродажу державного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, підозрюваний не був причетним до заволодіння коштами від реалізації газу, а отримував грошову винагороду за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах, які фактично не проводились. Йому було інкриміновано злочини, передбачені ч. 2 ст. 28 та ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу ("вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією"; "службове підроблення") .

В НАБУ повідомили, що Пігуляк повністю визнав провину та погодився співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень. Відповідно до угоди з прокурором САП, йому було визначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 6800 грн, позбавлення волі на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією торгів, в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях на один рік зі штрафом в розмірі 4250 грн.

«Оскільки інкриміновані правопорушення є злочинами середньої тяжкості, а також враховуючи активну співпрацю зі слідством та інші пом’якшуючі обставини, 18 липня 2016 року Шевченківський суд м. Львова звільнив засудженого від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік», - йдеться у повідомленні.

Крім того, згідно з рішенням суду від 20 липня, Пігуляка було звільнено від кримінальної відповідальності за створення злочинної організації – відповідно ч. 2. ст. 255 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає, що особа (крім організатора або керівника злочинної організації) звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю, пояснили в НАБУ.

Нагадуємо, у червні НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Усього в рамках справи про розкрадання газу було затримано 12 підозрюваних.