Рада дала згоду на арешт скандального нардепа Онищенка

При цьому парламент голосував окремо за всі три подання.

Так, притягнення Онищенка до відповідальності підтримали 275 нардепів, дозвіл на затримання - 265, дозвіл на арешт - 263.

На початку розгляду питання спікер Верховної Ради Андрій Парубій нагадав про позитивне рішення комітету ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту щодо притягнення Онищенка до відповідальності.

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Після цього Парубій запитав, звертаючись до сесійної зали: "Чи присутній депутат Онищенко у сесійній залі?". Після декількох секунд він констатував: "Не присутній".

Далі перед нардепами виступив генеральний прокурор Юрій Луценко, який нагадав присутнім деталі "газової справи" Онищенка.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року депутат Тетяна Чорновіл заявила, що приватні компанії, які уклали договори про спільну діяльність з державною компанією "Укргазвидобування" і користуються її свердловинами, за перші 7 місяців 2015 року недоплатили 1 мільярд гривень ренти за користування надрами.

За інформацією депутата, 4 з 5 проблемних підприємств мали договори спільної діяльності з "Укргазвидобуванням". При цьому три з них пов'язані з членом депутатської групи "Воля народу" Олександром Онищенком-Кадировим, одне підприємство пов'язане з депутатом Ярославом Москаленком.

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На початку лютого глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що через суд хоче розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам. За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 мільйонів кубометрів - до 1,159 мільярда кубометрів.

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16 березня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро провели ряд обшуків на території Києва та Київської області, зокрема, в офісах фірм, діяльність яких пов'язують зі злочинними схемами реалізації природного газу в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобуванням".

У середині червня розслідування правоохоронці остаточно взялися за Онищенка - НАБУ провело обшуки в приміщеннях фірм, які фігурують у розслідуванні щодо реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з ВАТ "Украгазвидобування".

В результаті "по газовій справі" Онищенка були затримані 10 осіб.

При цьому сам Онищенко, всупереч власним запевненням про намір бути присутнім в Раді, в результаті поїхав до Москви напередодні голосування.

"Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Онищенко був обраний до парламенту від мажоритарного округу №93 (Київська область).