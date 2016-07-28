В'ятрович пояснив причини визнання Польщею Волинської трагедії геноцидом

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новое время".

За словами В'ятровича, зараз в парламенті Польщі знаходяться впливові сили, які мають електоральне поле серед нащадків тих, хто жив у Західній Україні і був свідком Волинської трагедії.

"Правляча партія "Право і справедливість", будучи раніше в опозиції, експлуатувала цю тему у своїй політичній боротьбі. Ухвалення такої резолюції було одним з її передвиборчих обіцянок. Крім того, у них в сооперниках є ще більш праві та консервативні сили — "Конгрес нових правих". Тому боротьба за праву частину польського електорату йде неабияка, і помірно праві намагаються зберегти голоси за собою. А значить, обидві політичні сили розганяють тему Волині до національного масштабу", - сказав він.

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За словами історика, необхідно також розуміти особливості польського суспільства.

"Воно набагато більш історизовано, ніж українське — поляки краще знають свою історію", - зазначив В'ятрович.

Директор УІНП також упевнений, що рішення обох палат польського парламенту призведе до охолодження відносин між Україною і Польщею.

"Іменування події геноцидом передбачає одностороннє звинувачення української сторони в цьому конфлікті. При цьому замовчується, що такі ж злочини зафіксовані і з боку польського підпільного руху по відношенню до України. Та ж Армія Крайова та інші військові формування брали участь у масових вбивствах українського цивільного населення", - зазначив історик.

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За словами голови Інституту національної пам'яті, встановлення у Польщі пам'ятної дати 11 липня "означає, що щорічно почнуть влаштовуватися заходи, які будуть привертати увагу до цього конфлікту" тієї частини поляків, яка має антиукраїнські погляди.

Він також висловив упевненість в тому, що єдино можливий варіант врегулювання таких конфліктів — "це те, що пропонувалося і робилося рядом політиків України і Польщі, включаючи президентів, — формат взаємних вибачень".

"На жаль, прийняття резолюції перекреслить досягнення взаєморозуміння", - оцінив В'ятрович.

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