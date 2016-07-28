В'ятрович пояснив причини визнання Польщею Волинської трагедії геноцидом
Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович розповів про своє бачення причин визнання Польщею Волинської трагедії геноцидом громадян Другої Речі Посполитої.
Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Новое время".
За словами В'ятровича, зараз в парламенті Польщі знаходяться впливові сили, які мають електоральне поле серед нащадків тих, хто жив у Західній Україні і був свідком Волинської трагедії.
"Правляча партія "Право і справедливість", будучи раніше в опозиції, експлуатувала цю тему у своїй політичній боротьбі. Ухвалення такої резолюції було одним з її передвиборчих обіцянок. Крім того, у них в сооперниках є ще більш праві та консервативні сили — "Конгрес нових правих". Тому боротьба за праву частину польського електорату йде неабияка, і помірно праві намагаються зберегти голоси за собою. А значить, обидві політичні сили розганяють тему Волині до національного масштабу", - сказав він.
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За словами історика, необхідно також розуміти особливості польського суспільства.
"Воно набагато більш історизовано, ніж українське — поляки краще знають свою історію", - зазначив В'ятрович.
Директор УІНП також упевнений, що рішення обох палат польського парламенту призведе до охолодження відносин між Україною і Польщею.
"Іменування події геноцидом передбачає одностороннє звинувачення української сторони в цьому конфлікті. При цьому замовчується, що такі ж злочини зафіксовані і з боку польського підпільного руху по відношенню до України. Та ж Армія Крайова та інші військові формування брали участь у масових вбивствах українського цивільного населення", - зазначив історик.
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За словами голови Інституту національної пам'яті, встановлення у Польщі пам'ятної дати 11 липня "означає, що щорічно почнуть влаштовуватися заходи, які будуть привертати увагу до цього конфлікту" тієї частини поляків, яка має антиукраїнські погляди.
Він також висловив упевненість в тому, що єдино можливий варіант врегулювання таких конфліктів — "це те, що пропонувалося і робилося рядом політиків України і Польщі, включаючи президентів, — формат взаємних вибачень".
"На жаль, прийняття резолюції перекреслить досягнення взаєморозуміння", - оцінив В'ятрович.
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