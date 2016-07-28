"Губернатора" окупованого Севастополя "заслали" у Сибір

Президент Росії Володимир Путін змінив «губернатора» окупованого Севастополя, призначивши замість Сергія Меняйла «тимчасово виконувачем обов'язків губернатора» Дмитра Овсяннікова.

Про це повідомляє прес-служба Кремля. Читайте такожОкупаційна влада Криму вважає, що у продовженні санкцій ЄС "немає катастрофи" «Прийняти відставку губернатора міста Севастополя Меняйла за власним бажанням. Призначити Овсянникова Дмитра Володимировича тимчасово виконувачем обов'язків губернатора міста Севастополя до вступу на посаду особи, обраної губернатором міста Севастополя. Цей указ набирає чинності з дня його підписання», - йдеться в повідомленні. Іншим указом Путін призначив Меняйла повноважним представником президента РФ у Сибірському федеральному окрузі.

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