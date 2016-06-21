"Губернатор" окупованого Севастополя збирається ввести реєстрацію для туристів

"Губернатор" анексованого Севастополя Сергій Меняйло заявив, що система реєстрації туристичних груп у пошуково-рятувальних службах повинна бути спрощена, а туристам, які захоплюються екстремальними видами відпочинку, слід пропонувати страхування, "законодавчо" закріпивши обидві норми. Про це пишуть "РИА Новости".

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Меняйло доручив опрацювати питання спрощеної реєстрації на регіональному турпорталі туристичних груп, які прибувають на відпочинок у регіон.

Окупаційна влада вважає, що цей захід дозволить владі відстежувати кількість приїжджих, а також у разі виникнення катаклізмів природного характеру та інших непередбачених обставин допоможе відпочиваючим отримати необхідну оперативну інформацію.

За словами "керівника департаменту пріоритетних проектів Севастополя" Сергія Смірнова, на сьогодні немає нормативних документів, які зобов'язують туристів реєструватися у пошуково-рятувальних службах міста.

"Очевидність страхування додаткового ризику давно вже ні в кого не викликає сумніву. Парадокс і в тому, що пошуково-рятувальні служби не мають можливості постачати туристичні групи засобами зв'язку, прогнозами погоди, докладними картами маршруту. Такий вид послуг нормативно не врегульовано, і фінансові кошти у федеральних органах на них не передбачені. Було б правильно передбачити в бюджеті приймаючої сторони кошти на ці витрати", — сказав Меняйло.