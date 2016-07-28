ЗМІ розповіли, хто може стати новим послом Росії в Україні
Путін підписав указ про відставку посла в Україні Михайла Зурабова, його наступником може стати нинішній повпред у Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.
Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.
Бабич — виходець із силових структур, служив у ВДВ і військах КДБ, а також керував корпорацією "Антей", недовгий час був помічником глави прикордонної служби ФСБ РФ.
З 2003 по 2011 рік був депутатом Держдуми.
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В останні п'ять років — повпред президента у Приволзькому федеральному окрузі.
Як повідомляв УНІАН, Михайла Зурабова звільнено з посади надзвичайного і повноважного посла Росії в Україні. Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін. "Звільнити Зурабова Михайла Юрійовича від обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні", - йдеться в указі.