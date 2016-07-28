Зурабов сам просив Путіна звільнити його з посади посла РФ в Україні - ЗМІ

Про це сказало джерело в оточенні Зурабова, передає РІА Новости.

За словами співрозмовника агентства, в останні роки Зурабов "неодноразово подавав заяви з проханням звільнити його з посади, він особисто просив президента РФ про це".

"Однак його зняття з посади означало б, що Москва б зовсім втратила посла в Києві. Новий посол не зміг би приступити до своїх обов'язків, оскільки його кандидатура узгоджується з владою України, в тому числі з парламентом", — сказав співрозмовник агентства.

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Він зазначив, що оскільки Верховна Рада "так і не прийняла пакет законів щодо реалізації Мінських угод – закон про амністію і закон про призначення виборів до місцевих органів влади в особливих районах Луганської та Донецької областей — в Москві, мабуть, вирішили, що нічого не втрачають, втрачаючи посла в Києві".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні.

Зубаров був призначений послом РФ в Україні в серпні 2009 року.