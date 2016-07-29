"Там будуть досить дивні прізвища": Матіос анонсував нові обвинувачення проти депутатів

Про це заявив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає Еспресо.TV.

"Я не можу озвучувати зараз список обвинувачених у справі Сергія Курченка. Нам доручили і ми це зробимо. До 1 вересня цей список збільшиться у кілька разів. І повірте мені, там будуть досить дивні прізвища", - сказав Матіос.

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Головний військовий прокурор запевнив, що тоді Верховній Раді доведеться розглядати справи про зняття депутатської недоторканності.