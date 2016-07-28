Скандальний Онищенко втік із України, бо законодавство це дозволяє – нардеп

Скандальний народний депутат Олександр Онищенко, якого підозрюють в організації схеми з розкрадання українського газу, зміг втекти через те, що українське законодавство це дозволяє. Таку думку в інтерв'ю виданню "Цензор.net" висловив нардеп від БПП Валерій Карпунцов.

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"На питанні недоторканності взагалі не можна спекулювати. Вона мусить бути, однак службова - виключно в рамках виконання своїх повноважень парламентського контролю та законодавчої діяльності. Це у депутата. У судді - в рамках здійснення правосуддя, а не в тому, що п'яний вийшов, постріляв у сусіда, але чіпати його не можна. Бо це ж маячня", - заявив Карпунцов.

На питання щодо того, яким чином Онищенку вдалось покинути Україну до зняття із нього недоторканності, нардеп відповів: "Справа в тому, що законодавство дає можливість виникати таким ситуаціям. У нас багато спекуляцій з приводу недоторканності. Кожна політична сила, що йде до парламенту, обіцяє прийти та зняти її".

"Повертаючись до Онищенка. В Конституції сказано, що всім, хто законно знаходиться на території України, гарантується право її залишити. А для того, щоб довести, що це перебування незаконне, потрібне рішення суду. Для цього треба притягнути до кримінальної відповідальності. В даному випадку перед цим - зняти недоторканність. Поки це коло пробіжиш, можна 20 разів вилетіти, повернутися й знову втекти", - додав Карпунцов.

Як повідомляв УНІАН, Онищенка підозрюютьу «створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

За попередніми даними, внаслідок цієї газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. В даний час Онищенко знаходиться за межами України. 12 липня в Генпрокуратурі повідомили, що Онищенко оголосять у міжнародний розшук, якщо він не з'явиться на допит за повторним викликом. Наприкінці липня Луценко підписав повідомлення про підозру Онищенку.