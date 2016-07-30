Правоохоронці затримали екс-регіонала Єфремова - ГПУ

Колишнього голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова затримали. Про це на сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте такожУ ГПУ пояснили, чому викликали на допит усю фракцію Ляшка

"За підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України затримано екс керівника фракції ПР гр О. Єфремова", - йдеться у повідомленні.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган додала, що Єфремова затримали в аеропорту "Бориспіль", звідки він летів до Відня. "Саме у Відні знаходиться син одіозного регіонала", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, 1 червня колишній регіонал Володимир Ландік заявив, що екс-голова фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді та екс-губернатор Луганщини Олександр Єфремов фальсифікував вибори в області й домовлявся здати Луганськ Росії.