На Рівненщині проходять перші вибори голів та депутатів об’єднаних територіальних громад
На Рівненщині сьогодні, 31 липня, проходять перші вибори голів та депутатів об’єднаних територіальних громад.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, для забезпечення правопорядку під час виборів залучено 57 працівників поліції та членів громадських формувань з охорони громадського поряду.
Станом на 8:00 всі дільниці відкрилися вчасно, повідомлення про порушення, пов’язані з виборами, до поліції не надходили.
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31 липня в Дубенському районі відбуваються вибори до Смизької об’єднаної територіальної громади. Для цього створено сім виборчих дільниць.
У Костопільському районі на шести дільницях відбуватимуться вибори до Пісківської об’єднаної територіальної громади. Таку ж кількість виборчих дільниць створено у Дубровицькому районі, де обиратимуть депутатів до Висоцької об’єднаної територіальної громади.