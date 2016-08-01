Трьох кримських суддів-зрадників судитимуть заочно

Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

"Зазначені судові рішення надають можливість завершити досудове розслідування стосовно "зрадників у мантії", передати обвинувальні акти стосовно них до суду та провести "заочне" засудження", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що слідчим відділом розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення суддями судів АР Крим та міста Севастополя злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, тобто надання іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України).

Зокрема, встановлено, що вказані судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим із березня 2014 року почали здійснювати "правосуддя" у так званих судах окупованого Криму та протиправно приймати судові рішення.