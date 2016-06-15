Харків’янина засудили до 4 років ув’язнення за державну зраду

09:30, 15 червня 2016
Суспільство
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24 лютого минулого року співробітники харківської контррозвідки СБУ затримали чоловіка відразу після одержання "флешки" з таємною інформацією, яку він готувався передати іноземній спецслужбі.

Фото УНИАН

Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив українця, який збирав таємну інформацію про українські добровольчі батальйони, залучені до антитерористичної операції. 

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

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«Завдання зі збору секретних відомостей 46-річний харків’янин отримав від представника спецслужб Російської Федерації. Повна інформація про особовий склад, дислокацію, місця перебування та озброєння харківських добровольчих батальйонів була оцінена представниками РФ у 10 тисяч євро», - зазначається в повідомленні.

24 лютого минулого року співробітники харківської контррозвідки СБУ затримали чоловіка відразу після одержання "флешки" з таємною інформацією, яку він готувався передати іноземній спецслужбі.

«Суд визнав зловмисника винним у державній зраді. Враховуючи щире каяття, стан здоров’я та інші пом’якшуючі обставини, його позбавлено волі на чотири роки», - поінформували в СБУ.

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