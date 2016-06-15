Харків’янина засудили до 4 років ув’язнення за державну зраду
24 лютого минулого року співробітники харківської контррозвідки СБУ затримали чоловіка відразу після одержання "флешки" з таємною інформацією, яку він готувався передати іноземній спецслужбі.
Орджонікідзевський районний суд Харкова засудив українця, який збирав таємну інформацію про українські добровольчі батальйони, залучені до антитерористичної операції.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
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«Завдання зі збору секретних відомостей 46-річний харків’янин отримав від представника спецслужб Російської Федерації. Повна інформація про особовий склад, дислокацію, місця перебування та озброєння харківських добровольчих батальйонів була оцінена представниками РФ у 10 тисяч євро», - зазначається в повідомленні.
24 лютого минулого року співробітники харківської контррозвідки СБУ затримали чоловіка відразу після одержання "флешки" з таємною інформацією, яку він готувався передати іноземній спецслужбі.
«Суд визнав зловмисника винним у державній зраді. Враховуючи щире каяття, стан здоров’я та інші пом’якшуючі обставини, його позбавлено волі на чотири роки», - поінформували в СБУ.