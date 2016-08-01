У Печерському суді розглядають справу екс-регіонала Єфремова (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, у приміщенні суду та навколо нього перебуває кілька десятків бійців Національної гвардії для охорони правопорядку.

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Під будівлею суду проходить мітинг представників громадської організації “Вільні люди”, учасники якого підтримують позицію прокуратури.

Судове засідання веде слідчий суддя Володимир Карабань.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля». Генпрокуратура буде клопотати у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці.

За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжного заходу.