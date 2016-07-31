Єфремову, підозрюваному у причетності до створення "ЛНР", оберуть запобіжний захід 1 серпня - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Засідання розпочнеться о 12:00 у приміщенні суду за адресою Хрещатик, 42-а.

За інформацією видання, представники звинувачення будуть вимагати заарештувати Олександра Єфремова на 2 місяці.

Судове засідання в Печерському райсуді буде проходити під посиленим наглядом поліції.

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Крім цього, в соціальних мережах вже почалася підготовка до безстрокової акції з метою громадського тиску на суд та взяття Олександра Єфремова під варту. Активісти закликають всіх вийти під будівлю суду 2 серпня і поширюють новини під хештегами #StopЄфрємов #StopSeparatizm #стоп_сепаратизм.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура буде клопотати у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжного заходу.