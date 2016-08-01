Мей виступає за продовження санкцій проти РФ до повного виконання Мінських домовленостей

16:51, 01 серпня 2016
Політика
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Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступає за продовження санкцій проти Росії, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості.

REUTERS

Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба глави української держави.

Порошенко привітав Мей з призначенням на посаду прем’єра Великої Британії.

Він висловив вдячність британському уряду за тверду позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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Мей підтвердила, що позиція Великої Британії щодо санкцій проти РФ незмінна: санкції мають залишатися, поки не буде повністю виконано Мінські домовленості.

Голова уряду Великої Британії також наголосила на твердій відданості політиці невизнання анексії Росією Криму.

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