У МВС прокоментували заяву Трампа щодо окупованого Криму й поставили йому "діагноз"

Так міністр внутрішніх справ на своїй сторінці у Facebook прокоментував останні заяви Трампа щодо окупованого Криму.

"Безсоромна заява кандидата в президенти США Трампа про можливе визнання Криму російським - діагноз небезпечного маргінала. І небезпечний він як для України, так і для США однаково. Не може маргінал, що потурає диктатурі Путіна, бути гарантом демократичних свобод у США і світі", - висловив обурення Аваков.

Читайте такожЯценюк: заява Трампа про Крим та Путіна - це переступ етичних і цивілізаційних принципівРаніше кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що мешканцям окупованого Криму Росія була більше до вподоби.

«Кримчани – з того, що я чув – самі більше віддавали перевагу Росії, аніж тому, де вони були. На це теж треба зважати», – зазначив Трамп, але додав, що має намір детальніше вивчити це питання.

Він також висловив думку, що президент Росії Володимир Путін не має наміру нападати на Україну. «Він не збирається в Україну», – сказав Трамп. А на уточнювальну ремарку журналіста про те, що Путін «уже в Україні», Трамп додав, що «певною мірою, так».