Єфремов: Я ніколи нікуди не втікав і не втечу

Як передає кореспондент УНІАН, суддя зазначив, що рішення буде оголошено орієнтовно через годину.

“Я ніколи нікуди не втікав і не втечу”, - заявив Єфремов. Він зауважив, що на відміну від деяких своїх колишніх колег він виїжджав тимчасово з України, але обов'язково повертався назад.

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За словами Єфремова, висунуті йому обвинувачення є бездоказовими. “Там немає жодних фактів, що я щось порушив не тому, що їх не знайшли, а тому що їх немає в природі... Я прочитав ці папірці, які мені вручили, там немає жодних фактів, жодних доказів, що я щось зробив незаконне”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжний захід.

Сьогодні, 1 серпня, близько 14-ї години суд почав обирати Єфремову запобіжний захід. ГПУ просить суд арештувати його на 2 місяці.