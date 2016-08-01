Суд заарештував Єфремова на 2 місяці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Володимир Карабань.

Таким чином суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури.

“Клопотання Генеральної прокуратури задовольнити в повному обсязі, у задоволенні клопотання сторони захисту відмовити та термін тримання під вартою визначити до 28 вересня”, - зазначається в рішенні суду.

Також в ухвалі вказано, що рішення може бути оскаржено в Апеляційному суді Києва упродовж 5 діб з моменту його оголошення.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжний захід.

Суд сьогодні, 1 серпня, близько 14-ї години почав обирати Єфремову запобіжний захід.

ГПУ просила суд арештувати Єфремова на 2 місяці, щоб унеможливити вплив з його боку на свідків та слідство.