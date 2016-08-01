Генпрокуратура просить суд взяти Єфремова під варту на 2 місяці

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні після перерви в засіданні Печерського районного суду озвучили прокурори Генпрокуратури. “Просимо суд обрати для Єфремова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців”, - заявили прокурори.

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“У своїх поясненнях прокурор ГПУ Павло Кожухівський підкреслив, що в разі обрання Єфремову іншого запобіжного заходу, ніж арешт, він зможе впливати на слідство, ухилятись від слідства.

“Крім того, у підозрюваного є достатньо коштів, щоб виїхати за межі України і таким чином уникнути відповідальності”, - сказав Кожухівський.

Також у ході засідання до матеріалів справи було долучено роздруківку електронного квитка Єфремова, згідно з яким, той мав повернутися з Відня 31 липня.

Також до матеріалів справи долучено копію закордонного паспорту Єфремова.

Як повідомляв УНІАН,Єфремова затримали 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.

Сьогодні, 1 серпня, близько 14-ї години суд почав обирати запобіжний захід Єфремову.