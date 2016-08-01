У МЗС України очікують на відновлення прикордонного руху з Польщею

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у соціальній мережі Facebook.

"Наразі очікується офіційне підтвердження від польської сторони щодо відновлення прикордонного руху, який було призупинено в ніч з 03 на 04 липня 2016 року, відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, на час проведення саміту НАТО та Світових днів молоді", - йдеться у повідомленні.

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В українському зовнішньополітичному відомстві відзначили, що 23-31 липня до Кракова в період проведення Світових днів молоді, які були поєднані з візитом Його Святості Папи Римського Франциска, прибуло приблизно 2 мільйони паломників, серед яких, тільки зареєстрованих, було 5 тисяч громадян України.

За інформацією Генерального консульства України у Кракові, протягом зазначеного періоду жодного звернення від українських паломників щодо втрати паспортних документів, пограбування, потрапляння в інші надзвичайних подій на території місць проведення офіційних заходів не надходило.

Співробітники консульства та МЗС України, які були направлені для надання консульської допомоги під час заходів, працювали у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МЗС заявляли, що малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.

Польща поінформувала про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.