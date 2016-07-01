Польща з 4 липня призупиняє малий прикордонний рух для українців

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Відповідно до дипломатичної ноти Міністерства закордонних справ Республіки Польща з 4 липня 2016 року буде призупинено малий прикордонний рух між Україною та Польщею в частині, що стосується в’їзду та перебування на території Польщі мешканців прикордонних районів України, у яких є дозволи, видані відповідними органами Республіки Польща", - сказано у повідомленні.

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Польська сторона призупиняє застосування статті 3 пункту 1 угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Польщі про правила місцевого прикордонного руху (затверджено постановою Камбміну №139 від 25 лютого 2009 року).

Відповідно до цього, в ніч з 3 на 4 липня 2016 року з 1:00 за київським часом громадяни України, які перетинали кордон з Польщею за спеціальними дозволами в рамках малого прикордонного руху, зможуть перетнути кордон тільки на загальних підставах та документах визначених польською стороною (паспортні документи та віза).

ДПСУ просить врахувати дану інформацію перед плануванням поїздок за кордон зазначеній категорії громадян.