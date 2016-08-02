У Німеччині пояснили різницю між путчем в Анкарі та Євромайданом у Києві

У відповідь на коментар читача веб-команда МЗС написала, що ці події є "непорівнюваними", передає DW.

Працівники дипвідомства, зокрема, нагадали, що після масових виступів на Майдані Незалежності у Києві наприкінці 2013 - початку 2014 років президент Віктор Янукович у присутності представників Франції, Німеччини та Польщі підписав меморандум щодо мирного врегулювання кризи. Після підписання, зазначається у повідомленні, у ніч з 21 на 22 лютого, він утік з Києва. Також столицю залишила більшість міністрів, "так що не залишилося ані дієзатного уряду, ані дієздатного глави держави. Спікер Верховної Ради Рибак склав повноваження", - йдеться у роз'ясненні МЗС.

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Відтак, "у цій ситуації український парламент як єдиний дієздатний та демократичний і легітимний орган влади одноголосно ухвалює 22 лютого 2014 року новий закон про призначення виборів президента на 25 травня 2014 року," - додають працівники німецького МЗС.

"У Туреччині ж, - йдеться далі у повідомленні, - путчисти планували створити військову диктатуру, відправили танки на вулиці та літаки з авіанальотами проти власного народу". Відтак, підсумовують працівники МЗС Німеччини, "Ваше порівняння шкультигає і сильно".

Свій допис працівники міністерства оприлюднили в Twitter як знімок екрана, закресливши ім'я дописувача та обрізавши його пост у Facebook.