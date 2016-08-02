Вперше після придушення путчу в Туреччині високопоставлений генерал зі США провів переговори з Анкарою
Уперше після придушення путчу в Туреччині відбулися переговори голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Джозефа Данфорда з вищими особами країни.
У понеділок, 1 серпня, Дандорф зустрівся крім інших з прем'єр-міністром країни Біналі Йилдиримом і начальником генштабу збройних сил Туреччини Хулуси Акаром, передає DW.
Як заявляється, американський генерал різко розкритикував спробу державного перевороту в Туреччині і наголосив на "важливості постійного партнерства".
Йилдирим повторив заяву свого уряду, згідно з якою Анкара вимагає від США "якомога швидше" видати проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган вважає ідейним натхненником спроби перевороту.
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Для турецької сторони важливо, щоб США як "стратегічний партнер і союзник" продемонстрували "ясну і тверду позицію проти путчу".
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.
Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.