VIP-гості на прийомі у Президента (11 фото)

VIP-гості на прийомі у Президента (11 фото)

20:29, 25 серпня 2006
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На офіційний прийом з нагоди 15-ї річниці Незалежності було запрошено понад тисячу гостей. У "Софії Київській" були помічені політики, дипломати, артисти і спортсмени.  Віктор Янукович, пообіцявши прийти на свято, все ж  проігнорував його...

Ніна Матвієнко та Атена Пашко

Валентин Ландик  і Юхим Звягільський; Борис Нємцов

Олександр Садиков і Євген Червоненко; Катерина Осадча

Олександр Шовковський; Євген Марчук і Віталій Кличко

Сергій Тулуб і Валерій Пустовойтенко; Юрій Павленко і Іван Васюник

Тортик...

Фото Миколи Лазаренка

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