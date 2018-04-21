VIP-гості на прийомі у Президента (11 фото)
На офіційний прийом з нагоди 15-ї річниці Незалежності було запрошено понад тисячу гостей. У "Софії Київській" були помічені політики, дипломати, артисти і спортсмени. Віктор Янукович, пообіцявши прийти на свято, все ж проігнорував його...
Ніна Матвієнко та Атена Пашко
Валентин Ландик і Юхим Звягільський; Борис Нємцов
Олександр Садиков і Євген Червоненко; Катерина Осадча
Олександр Шовковський; Євген Марчук і Віталій Кличко
Сергій Тулуб і Валерій Пустовойтенко; Юрій Павленко і Іван Васюник
Тортик...
Фото Миколи Лазаренка
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter