VIP-гості на прийомі у Президента (11 фото)

На офіційний прийом з нагоди 15-ї річниці Незалежності було запрошено понад тисячу гостей. У "Софії Київській" були помічені політики, дипломати, артисти і спортсмени. Віктор Янукович, пообіцявши прийти на свято, все ж проігнорував його...

Ніна Матвієнко та Атена Пашко Валентин Ландик і Юхим Звягільський; Борис Нємцов Олександр Садиков і Євген Червоненко; Катерина Осадча Олександр Шовковський; Євген Марчук і Віталій Кличко Сергій Тулуб і Валерій Пустовойтенко; Юрій Павленко і Іван Васюник Тортик... Фото Миколи Лазаренка

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