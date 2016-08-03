"На знак протесту залишаю уряд": від Стеця йде заступниця, назвала причину
08:32, 03 серпня 2016Політика
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Заступниця міністра інформаційної політики Юрія Стеця Тетяна Попова вирішила звільнитися.
Заступник міністра інформполітики Попова подала у відставку / youtube.com
Про це сама Попова написала на своїй сторінці у Facebook.
"Я залишаю уряд. Не згодна з атаками на журналістів та свободу слова з боку окремих політиків та політичних організацій. Не можу прийняти відсутність відповідної реакції на ці атаки", - йдеться у її повідомленні.
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Крім того, вона заявила, що залишає уряд на знак протесту й запевнила, що продовжить відстоювати як громадянин та волонтер ідеї Майдану, свободу та демократію.
Попова обіймає посаду заступника міністра інформполітики з 4 лютого 2015 року.
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