"На знак протесту залишаю уряд": від Стеця йде заступниця, назвала причину

Про це сама Попова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я залишаю уряд. Не згодна з атаками на журналістів та свободу слова з боку окремих політиків та політичних організацій. Не можу прийняти відсутність відповідної реакції на ці атаки", - йдеться у її повідомленні.

Читайте такожСтець розкритикував заступницю за позицію щодо "Миротворця", очікує вибачень

Крім того, вона заявила, що залишає уряд на знак протесту й запевнила, що продовжить відстоювати як громадянин та волонтер ідеї Майдану, свободу та демократію.

Попова обіймає посаду заступника міністра інформполітики з 4 лютого 2015 року.