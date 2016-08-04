У МЗС розповіли, як в ЄС розглядатимуть безвізовий режим для України, озвучили терміни

Про це вона сказала в ефірі "5 каналу".

"Ми все-таки залишаємося оптимістами і сподіваємося, що до кінця року це все відбудеться", - заявила Зеркаль, відповідаючи на питання, коли громадяни України зможуть їздити до ЄС без віз.

Вона нагадала, що офіційне представлення доповіді з пропозицією підтримати безвізовий режим з Україною у комітеті громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту відбудеться 5 вересня.

За словами Зеркаль, потім євродепутатам буде надано тиждень для висунення зауважень і пропозицій до цієї доповіді. "Після цього, на наступному пленарному засіданні комітету буде розглядатися доповідь разом з урахуванням цих зауважень і пропозицій, які вносилися. Ми сподіваємося, що ця процедура закінчиться до кінця вересня", - сказала вона.

Таким чином, заступник міністра пояснила, що у кінці вересня комітет громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ повинен прийняти рішення щодо пропозиції Європейської Комісії щодо надання Україні безвізового режиму. Зеркаль сказала, що після завершення роботи зазначеного комітету, рішення виноситься для консультацій між Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією.

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"Якщо немає жодних зауважень до законодавчої пропозиції, а ми сподіваємося, що їх не буде, вона приймається на засіданні парламенту. У жовтні є дві сесії, під час яких може бути прийняте це рішення", - сказала вона.

"Це перший тиждень жовтня, і останній тиждень жовтня. Залежно від того, як буде просуватися цей процес, це буде або перший, або останній тиждень. Водночас йде робота в Раді ЄС. За всіма спостереженнями європейських комісарів, вони очікують, що все це буде завершено до кінця жовтня", - додала Зеркаль.