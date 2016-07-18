Журналіст розповів, коли посли ЄС приймуть рішення щодо безвізового режиму для України

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Читайте такожЄС може прийняти остаточне рішення щодо безвізового режиму з Україною на початку осені – єврокомісар

"Швидше за все, останнє засідання членів ЄС пройде в середу, 20 липня, перед святами. Посли ЄС будуть говорити про прийняття безвізового режиму для України та Грузії восени цього року", - йдеться у повідомленні.

likely last meeting of EU ambs this Wed before holidays. only talk on suspension mech for visa lib. decision for #Ukraine,#Georgia fall in — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2016

Раніше УНІАН повідомляв, що доповідь, в якій буде запропоновано підтримати ініціативу Європейської комісії надати Україні безвізовий режим, буде представлена в Європейському парламенті 5 вересня.

Нагадаємо, 20 квітня Єврокомісія повідомила, що запропонувала Європарламенту і Ради ЄС скасувати візовий режим для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, яку Єврокомісія дала в грудні минулого року, зокрема, підтвердивши, що Україна виконала всі критерії Плану дій щодо візової лібералізації.

11 липня комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоханнес Хан висловив надію, що питання про безвізовий режим з Україною може бути вирішене не пізніше жовтня. "Упевнений, що ми можемо прийняти остаточне рішення на початку осені", - наголосив Хан.