"Прокурор" окупованого Криму Поклонська знайшла собі заміну

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила сама Поклонська.

"Андрій Фомін буде виконувати обов'язки Прокурора Республіки на час моєї передвиборчої відпустки", - написала "прокурор".

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Фомін до того, як почав виконувати обов'язки "заступника прокурора" Криму працював заступником прокурора Ярославської області РФ.

Андрій Фомін, буде виконувати обов'язки Прокурора Республіки на час моєї передвиборчої відпустки. https://t.co/zichr9X2Gf — Наталія Поклонська (@NPoklonskaya) August 4, 2016

Нагадаємо, 27 червня прем'єр РФ, голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв оголосив про рішення включити в список кандидатів від партії в депутати Держдуми сьомого скликання "прокурора" окупованого Криму Наталю Поклонську, главу Чечні Рамзана Кадирова, "голову" анексованого півострова Сергія Аксьонова.