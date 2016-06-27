Поклонська, Кадиров та Аксьонов увійшли до списку "Єдиної Росії"
Прем'єр РФ, голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв оголосив про рішення включити в список кандидатів від партії у депутати Держдуми сьомого скликання "прокурора" окупованого Криму Наталю Поклонську, главу Чечні Рамзана Кадирова, "голову" анексованого півострова Сергія Аксьонова.
Партія провела 22 травня голосування по всій Росії, за підсумками якого повинен був формуватися список кандидатів, передає РІА Новости.
Раніше в керівництві "Єдиної Росії" не відкинули, що на з'їзді може бути прийнято рішення про включення до переліку осіб, які не брали участі у попередній процедурі.
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Загалом Медведєв запропонував 29 кандидатур, з яких у попередньому голосуванні брала участь лише одна людина. У списку буде дев'ять губернаторів і десять глав республік; при цьому до нього не увійдуть представники уряду Росії, за винятком самого Медведєва.
Варто зазначити, що вибори депутатів Держдуми сьомого скликання відбудуться 18 вересня за змішаною системою: 225 депутатів будуть обрані за партійними списками (пропорційна система) і 225 — за одномандатними округами (мажоритарна система).