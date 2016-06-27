Поклонська, Кадиров та Аксьонов увійшли до списку "Єдиної Росії"

Партія провела 22 травня голосування по всій Росії, за підсумками якого повинен був формуватися список кандидатів, передає РІА Новости.

Раніше в керівництві "Єдиної Росії" не відкинули, що на з'їзді може бути прийнято рішення про включення до переліку осіб, які не брали участі у попередній процедурі.

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Загалом Медведєв запропонував 29 кандидатур, з яких у попередньому голосуванні брала участь лише одна людина. У списку буде дев'ять губернаторів і десять глав республік; при цьому до нього не увійдуть представники уряду Росії, за винятком самого Медведєва.

Варто зазначити, що вибори депутатів Держдуми сьомого скликання відбудуться 18 вересня за змішаною системою: 225 депутатів будуть обрані за партійними списками (пропорційна система) і 225 — за одномандатними округами (мажоритарна система).