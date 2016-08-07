У справі Єфремова ГПУ затримала колишнього нардепа-регіонала Медяника

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Читайте такожЄфремов брав участь у сепаратистському мітингу під Луганською облрадою у березні 2014 - відео

«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника. В понеділок о 9 годині Печерський суд розгляне наше клопотання про його арешт», - написав він.

«Також у понеділок в 13:30 відбудеться Апеляційний суд у справі про арешт Єфремова», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.