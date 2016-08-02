Організатором захоплень адмінбудівель у Луганську у 2014 році був Єфремов - Ландік

Про це колишній народний депутат від Партії Регіонів, луганчанин Володимир Ландік заявив в ефірі проекту радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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За його словами, Єфремов віддав команду тодішньому голові Луганської облради Валерію Голенку організувати автобуси з молодими людьми з Росії для захоплення будівель. Їх, каже Ландік, привезли з Мілового і Красної Талівки.

Ландік зазначає, що є відео, де все це зафіксовано.

«Ми це все знімали. Звідки вони заходили, хто їм роздавав кийки у руки, як вони розганяли народ, били, заходили в адміністрацію, а ввечері цими ж автобусами їхали до Росії», – говорить Ландік.

Він зазначає, що всі ці докази були передані до СБУ.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців колишньому лідеру фракції Партії регіонів у Верховній Ради Олександру Єфремову.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Володимир Карабань.

Таким чином суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України.

Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжний захід.