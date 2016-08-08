"Справа Єфремова": суд заарештував екс-регіонала Медяника
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про взяття під варту колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника на 60 діб.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Ірина Литвинова.
Зокрема, як йдеться в ухвалі суду, клопотання Генпрокуратури підлягає задоволенню, і Медяник в рамках розслідування кримінальної справи перебуватиме під вартою до 4 жовтня поточного року.
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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко 7 серпня заявив про затримання Медяника.
«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника», - повідомив він.
За даними ГПУ, Медяник підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР» за ст. 258-3 ч.1 ККУ.