"Справа Єфремова": суд заарештував екс-регіонала Медяника

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Ірина Литвинова.

Зокрема, як йдеться в ухвалі суду, клопотання Генпрокуратури підлягає задоволенню, і Медяник в рамках розслідування кримінальної справи перебуватиме під вартою до 4 жовтня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко 7 серпня заявив про затримання Медяника.

«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника», - повідомив він.

За даними ГПУ, Медяник підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ст. 110 ч.3 Кримінального Кодексу України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР» за ст. 258-3 ч.1 ККУ.