Суд переніс на 10 серпня розгляд скарги на арешт Єфремова
Апеляційний суд Києва переніс на 10 серпня розгляд скарги адвокатів на арешт колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні прийняла колегія суддів Апеляційного суду Києва.
Як зазначається в ухвалі, апеляційні скарги захисту Єфремова були отримані лише сьогодні вранці. Відповідно, сторони-учасники процесу повинні мати час на ознайомлення з ними.
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Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення “судове засідання перенести на 10 серпня на 15.00”.
Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».
1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.
Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення.