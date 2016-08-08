Суд переніс на 10 серпня розгляд скарги на арешт Єфремова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні прийняла колегія суддів Апеляційного суду Києва.

Як зазначається в ухвалі, апеляційні скарги захисту Єфремова були отримані лише сьогодні вранці. Відповідно, сторони-учасники процесу повинні мати час на ознайомлення з ними.

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Заслухавши думки сторін, суд ухвалив рішення “судове засідання перенести на 10 серпня на 15.00”.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави.

Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення.