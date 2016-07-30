Єфремов намагався втекти з України - Луценко

Колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов сьогодні намагався втекти з України, оскільки дізнався про наявність у слідства прямих свідчень його участі в організації так званої «ЛНР».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми достатньо багато працювали з різними свідками, буквально тиждень тому ми отримали прямі свідчення про роль громадянина Єфремова в організації так званої «ЛНР», і ці свідчення закріплені свідком у суді», - заявив він.

«Нам відомо, що оточення Єфремова виходило на адвокатів цього свідка», - зазначив Луценко. «Очевидно він отримав інформацію про новий підхід слідства, коли судити будуть не по словам, а по ділам», - додав Луценко.

«Я особисто пов’язую спробу його сьогоднішньої втечі з тим, що він був обізнаний про наявність прямих показів проти нього і хотів сховатися від українського правосуддя», - зауважив генпрокурор.

«Друга стаття – це пряма підтримка терористичної організації «ЛНР», ми також маємо достатньо багато показів і з цього приводу», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.