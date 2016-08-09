Савченко заявила, що не має наміру залишати фракцію "Батьківщини"

Про це вона сказала в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Я ще сиділа в тюрмі, а мені вже писали: "Вийди з "Батьківщини", створюй свою партію та інше". Я пояснила, що я служила в армії 10 років, мені там не подобалося практично все. Але я не тікала з армії, я намагалася змінити структуру зсередини. Я не перебіжчик, я не виляю хвостом", - заявила вона.

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"Коли ми (з партійцями, - ред.) зустрілися вперше, я сказала, що буду працювати для народу, бо мене обрав народ, але буду мати свою думку, буду прислухатися. Так і буде далі", - підкреслила Савченко.

Депутат зазначила, що за термін роботи в парламенті вона має намір принести максимально користі. "Депутат – це виборна посада, і він заступає на певний строк, як у в'язниці на відсидку. У мене ще залишився певний строк відсидки. За цей термін я повинна максимально зробити щось хороше", - сказала вона.

"Я залишаюся з партією "Батьківщина". Що буде далі? Я не хочу грати в цю довгу політику, я пропоную перезавантажити підхід до цього", - резюмувала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від "Батьківщини" Надія Савченко розпочала безстрокове голодування з вимогою визволення українських заручників, утримуваних на окупованому Донбасі та в Росії. Також, вона закликала родичів полонених їхати до Києва та організовувати акції протесту.