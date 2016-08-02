Савченко оголосила голодування: вимагає звільнення українців з полону

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН.

«Я перепробувала багато методів боротися за хлопців, як боровся за мене світ. Тепер буду боротися за них так, як боролася за себе я. Одним з механізмів прискорення мого звільнення був протест голодом на бездіяльність української влади», - підкреслила Савченко.

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«Відсьогодні я знову оголошую голодування на бездіяльність провладних усього світу для звільнення українців з полону. Голодування триватиме до дня позитивного результату», - додала Савченко.

«Всі колишні полонені, з якими я говорила, казали мені, ти все правильно робиш, нікого не слухай, говори із самим чортом, щоб витягнути наших. Проте, ті депутати, які не знають, що таке полон, називають мене агентом Кремля і розповідають, що мені там легко жилося. Залюбки поділилася б з ними своєю долею. Завдяки таким PR-виродкам у нас обмін військовополонених і повернення політв'язнів з Росії не відбувається. Бо коли справу обміну перевели у політичну площину, то політики стали битися за власні політичні дивіденди і прославляти себе за рахунок полонених більше, ніж переживати за самих полонених», - заявила Савенко.

При цьому вона зазначила, що «піаритись усім було легко, тільки на мені, поки я сиділа».

«Я пропонувала президенту України реальні дії щодо результату обміну військовополоненими: треба почати віддавати людей першими. Але ж в полоні не сидять діти Петра Олексійовича, а на ваших дітей йому плювати. Тому що кожен повинен боротися за свого, як за мене боролися моя сестра і моя мати. Виходьте на Банкову, вимагайте зустрічі і звіту від президента України як від гаранта Конституції та прав і свобод людини, як від головнокомандувача, який посилав на смерть ваших дітей, а не своїх власних», – підкреслила Савченко.