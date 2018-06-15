Тимошенко йде на вибори

Оголошення про розпад парламентської коаліції і презентація проекту Державного бюджету на 2009 рік збіглися в часі не випадково. Юлії Тимошенко необхідно було відвернути увагу від того, що відбувається в парламенті, і вона не пошкодувала для цього віртуальних бюджетних мільярдів.

Розпад коаліції Тимошенко називає "бурею в стакані".Дійсно, прем`єру найближчим часом (на створення нового формату парламентської більшості відводиться місяць) нічого не загрожує. Настанови вчорашніх партнерів щодо необхідності скласти прем`єрські повноваження в БЮТ ігнорують. Хіба що для зміцнення власних позицій Юлія Володимирівна вирішить зачистити уряд, замінивши висуванців НУ-НС лояльними до себе бюрократами. Втім, гуманітарний блок, який опинився у сфері впливу пропрезидентського блоку, – не найпривабливіший предмет для політичного торгу з регіоналами. Тому лідер БЮТ вважає за краще заявляти, що уряд працюватиме довго, і стабільності його функціонування ніщо не загрожує.

У той же час прем`єр не шкодує бюджетних обіцянок, і саме тому створюється враження, що внутрішнє рішення про участь в дострокових виборах нею прийнято. Посудіть самі – асигнування на виплату компенсацій вкладникам Ощадбанку уряд має намір збільшити в 1,7 раза, до 10 мільярдів гривень. Юлію Володимирівну не зупиняє загроза спровокувати інфляційні процеси, з якими уряд півроку боровся. Ще цікавіше з`ясувати, як Україна зможе запозичувати на світових ринках 18 мільярдів гривень «дешевих кредитних ресурсів» в умовах світової фінансової кризи і внутрішньої політичної нестабільності...

Не забула Тимошенко дістати з колоди і козир, що вдало зіграв під час дострокових парламентських виборів-2007. Вона вважає реальним перехід з 1 січня 2009 року на контрактний спосіб формування Збройних Сил, в чому і збирається переконати Президента Ющенка. Видно, леді Ю асиметрично відповіла на звинувачення в державній зраді і зауваження щодо недофінансування української армії. Втім, цього разу «фокус» з контрактною армією може і не пройти. Варто нагадати, що представлені 16 вересня прем`єром і наближеними міністрами з фінансово-економічного блоку цифри – не більше ніж декларація про наміри, яка досить прохолодно сприйнята на Банковій. Тамтешній основний критик дій уряду Олександр Шлапак відзначив, що уряд приховав 50 мільярдів гривень доходу. Навряд чи це «чорна каса» для участі Юлії Володимирівни в президентській кампанії – таку суму депутати не залишать без уваги під час розгляду кошторису державних доходів і витрат.

Тимошенко об`єктивно не потрібний тривалий союз з Партією регіонів, здатний призвести до серйозних електоральних втрат. Оперативно згодувати пропагандистську жуйку виборцям теж не вдасться – проти прем`єра працює могутня пропагандистська машина, підконтрольна Банковій. Тому впродовж найближчого місяця дві найбільші парламентські фракції, використовуючи свою чисельну перевагу в більшості профільних комітетів, проведуть атракціон «Показова турбота про виборця». Завдання нового альянсу надзвичайно просте – ухвалювати рішення швидко, не дозволяючи Банковій схаменутися і вибудувати власну лінію поведінки. Обіцянки змінити законодавство в частині запровадження кримінальної відповідальності за спробу узурпацію влади главою держави розраховані не на самого Ющенка, а направлені на деморалізацію співробітників президентського секретаріату. Цікаво, чи зуміють новоявлені союзники змінити виборче законодавство так, щоб збільшити власні шанси в парламенті наступного скликання.

Відхід на вибори виглядає далеко не гіршим варіантом для лідера БЮТ. Принаймні, вона одержить ясність щодо ступеня своєї підтримки в суспільстві, оскільки вірити скоростиглій соціології щодо ситуативного альянсу бютівців і «регіоналів» сьогодні можуть тільки ті, хто "обманываться рад". У неї залишиться час на роботу над помилками і розробку стратегії президентської кампанії. Політична практика України доводить, що швидка політична реформа неможлива через багатовекторність політичних інтересів. Тому Тимошенко може легко розміняти прем`єрське крісло на статус головної опозиціонерки – врешті-решт, саме як Леді Опозиція вона добивалася найбільших політичних успіхів в кар`єрі.

Євген Магда