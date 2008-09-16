Тимошенко думає, що її не зачепить «буря в стакані»
13:37, 16 вересня 2008Політика
3521 0
"Відбулися не дуже симпатичні події"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її уряд працюватиме ще довго, незважаючи на бурю в стакані”, що відбувається сьогодні в політичному житті України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час презентації проекту Держбюджету на 2009 рік у Жовтневому палаці.
“Сьогодні відбулися не дуже симпатичні політичні події. Але я хочу вас запевнити, що уряд працюватиме тривалий час, працюватиме успішно. Це буря в стакані, а ми з вами робимо нормальну справу, яка потрібна всій країні”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter