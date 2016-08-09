В МВС розповіли про головні мішені для чорного PR у "темниках" працівників "Інтера"

Головними "мішенями" російської пропаганди у роботах "інтерівців" мали стати Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Арсен Аваков. Про це голова МВС Арсен Аваков написав у своєму Facebook.

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"Аналіз листування резидента Кремля Марії Столярової та Леоніда Мураєва, які працювали на телеканалі "Інтер", зі своїми московськими кураторами та керівниками "ДНР" виявив головні мішені російської пропаганди. Так, в серпні 2015 року, серед антиукраїнських замовлень, що отримали Столярова та Мураєв, було і завдання організувати хвилю чорного PRу проти низки українських політиків", - написав Аваков.

За його інформацією, першим в цьому "темнику" був пакет брудних матеріалів на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

"Також в замовленні стоять прізвища з пакетом, скомпонованим російськими профі брудом, на екс-прем‘єр-міністра України Арсенія Яценюка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову комітету ВРУ з питань культури і духовності Миколу Княжицького, голову комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського та інших", - йдеться у повідомленні.

Аваков пояснив, що таким чином російські журналісти, які формували інформаційну політику "Інтера", виконували замовлення Кремля з інформаційного знищення тих, кого російське керівництво вважає своїми головними ворогами.: "З високою ймовірністю можна сказати, що подібні замовлення відпрацьовувались і іншими проросійськими засобами масової інформації, які й досі достатньо впевнено почувають себе в Україні".

"Нацраді з телебачення і радіомовлення. Звичайно, за таке не треба позбавляти ліцензії ТРК "Интер" - треба грамоти давати - з гербом... З російським. Займіть позицію - Не ховайтеся", – закликав членів Нацтелерадіо Аваков.

Також на сторінці Авакова була оприлюднена концепція ролика, який має створювати імідж антикорупціонера для політика Дмитра Добродомова. У підписі до фото журналіст Марина Данилюк-Єрмолаєва відзначає, що документ відкрився у тому ж пакеті, що переписка пропагандистів Столярової та Мураєва з "Інтера".



Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас". Згідно з цими даними, працывники "Інтера" і "Донбасу" узгоджували свої матеріали з "ДНР"