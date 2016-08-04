В Інтернеті опубліковано листування співробітників "Інтера" з представниками "ДНР"

Про це повідомляє видання Детектор Медіа.

Згідно з викладеним в Інтернеті листуванням, співробітники каналів "Інтер" і "Донбас" погоджували свої матеріали з представниками "ДНР".

Зокрема, згадується якась Маша. Імовірно, мова йде про колишнього креативного продюсера програми "Подробиці тижня" Марію Столярову, яку в лютому поточного року депортували з України. Вона нібито звітувала про зміст інформаційного наповнення продукції продакшн-студії ТОВ "Національні інформаційні системи" (НІС), яка займається виготовленням новинного блоку програм ефіру телеканалу "Інтер", перед так званими "органами безпеки" проросійської терористичної організації "ДНР".

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У листуванні співробітниця каналу Інтер "Маша" вибачається за те, що в ефірі каналу бойовиків "ДНР" називають "терористами", і зазначає, що журналіст Роман Бочкала покараний за вживання даного виразу.

У свою чергу, Роман Бочкала заперечує, що його карали за слово "терорист" у репортажах про бойовиків.

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"Я не знаю, чи правдиве листування, однак, судячи з прізвищ та адрес, я допускаю, що листування мало місце. Але якщо мова йде про те, що мене покарали за слово "терорист", як я зрозумів, в моєму матеріалі, то мене не карали. Однак я припускаю, що моєму керівництву "влетіло" за мій матеріал, який я якісно зробив, і їм це не сподобалося, і мабуть, вони прикрилися перед своїми кураторами, заявивши, що мене покарали. Але самого факту, повторюся, не було. Як я розумію, Муравйов, про якого йде мова, — цей той чоловік, якого не пустили в країну. Він, якщо і з'являвся на каналі, то епізодично. Я з ним не знайомий. Які функції він виконував, я не знаю, але нам його представляли як якогось консультанта — можливо, він повинен бути певною ланкою між тими і цими", - сказав кореспондент Інтера Роман Бочкала.

У листуванні також згадується телеканал Донбас. Зокрема, ведучий ЗМІ Сергій Карпій займався погодженням своїх репортажів з представницею "ДНР".

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Як зазначає ТСН, в березні 2015 року телеканал "Інтер" розповсюдив заяву, згідно з якою не брав на роботу російського журналіста Леоніда Муравйова в якості випускаючого редактора "Подробиць" та "Подробиць тижня". Тоді ж Муравйов був видворений з України співробітниками СБУ за пропагандистські матеріали про конфлікт на Донбасі, йому заборонений в'їзд в Україну на 5 років.

Зазначимо, що акаунт Тетяни Єгорової в Твіттері, де також викладено листування, був створений у квітні 2015 року, але це був лише третій твіт "співробітниці МГБ". Архів, який вона виклала в Мережу, містить скріншоти листувань по електронній пошті між нею і журналістами. У листуванні нібито обговорюються питання надання акредитації журналістам з України, Австрії, Німеччини, Британії, Франції та інших країн. В деяких листах представники українських каналів нібито обговорюють з Єгорової майбутні телепередачі.