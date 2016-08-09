Суд дозволив затримати Онищенка - Холодницький

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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«Сьогодні Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив подане вчора клопотання прокурорів САП про надання дозволу на затримання організатора схеми розкрадання газу нардепа Олександра Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз він перебуває у Лондоні.

Генпрокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенку.

НАБУ вже двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з’явився.

5 серпня в Антикорупційному бюро заявили, що детективи готують клопотання до суду про примусовий привід підозрюваного, і після відповідної ухвали вони зможуть оголосити Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшуки.