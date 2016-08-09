Суд заарештував екс-заступника голови ДПС, в якого при обшуку знайшли бюст Януковича – Луценко (фото)
19:47, 09 серпня 2016Політика
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Суд заарештував колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача з можливістю внесення застави в 200 млн гривень.
REUTERS
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
«В рамках розслідування справи В. Януковича Військова прокуратура разом з СБУ затримала і провела обшук у колишнього першого заступника голови Державної податкової служби генерал- полковника Головача», - написав він.
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«Бюст Януковича, на який, очевидно, на ніч молився гр. Головач, йому не допоміг. Суд погодив його арешт із можливістю застави 200 млн грн», - заявив генпрокурор.
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