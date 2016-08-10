Екс-депутат Шепелєв дав згоду служити ФСБ РФ, його підозрюють у держзраді - Матіос (документи)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, окрім організації вчинення особливо тяжких злочинів проти особи (замовного вбивства), колишній нардеп від БЮТ та ПР Олександр Шепєлєв подався служити ФСБ Росії.

Читайте такожГПУ: Росія відмовилася екстрадувати екс-нардепа Шепелєва через його співпрацю з ФСБ

"На підставі отриманих процесуальним шляхом документів та доказів Головною військовою прокуратурою (за дорученням Генерального прокурора України) відносно Шепєлєва зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.111 "державна зрада", - йдеться у повідомленні Матіоса.

Також військовий прокурор надав копію заяви Шепєлєва про згоду служити ФСБ РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГПУ заявили, що відмова Росії в екстрадиції колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва пов’язана з його співпрацею з Федеральною службою безпеки РФ.