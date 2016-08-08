ГПУ: Росія відмовилася екстрадувати екс-нардепа Шепелєва через його співпрацю з ФСБ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 18 липня 2016 року до Генеральної прокуратури України надійшло повідомлення Генеральної прокуратури Російської Федерації, відповідно до якого у видачі підозрюваного Шепелєва для притягнення до кримінальної відповідальності на території України безпідставно відмовлено. При цьому причини такої відмови Російською Федерацією не повідомлені.

Водночас, як заявили в ГПУ, у ході досудового розслідування отримано документи, які вказують на справжні мотиви вказаної відмови в екстрадиції Шепелєва, а саме підтверджують те, що останній з 2014 року є гласним співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації та виконує покладені на нього співробітниками вказаної спецслужби завдання.

Незважаючи на безпідставну відмову Російської Федерації видати Шепелєва, Генеральною прокуратурою України вживаються вичерпні заходи щодо забезпечення невідворотності покарання останнього за вчиненні ним кримінальні правопорушення, зазначається в повідомленні.

З метою конкретизації причин відмови управлінням міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції Генеральної прокуратури України до Генпрокуратури РФ направлено відповідний запит, на який станом на 8 серпня 2016 року відповідь не отримано.

Крім того, 5 серпня 2016 р. до Печерського районного суду Києва Головною військовою прокуратурою направлено клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Шепелєва, в разі задоволення якого обвинувальний акт у найкоротші строки буде передано до суду для розгляду за процедурою спеціального судового розгляду (заочне засудження), повідомили в Генпрокуратурі.

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Як повідомлялося, Шепелєва 27 грудня 2012 року було оголошено у міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили до України.

Проте 6 липня 2014 р. Шепелєв втік з-під варти, у зв’язку з чим його того ж дня повторно оголошено у міжнародний розшук та судом обрано щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Працівники правоохоронних органів РФ 19 березня 2015 р. затримали Шепелєва на території Московської області.

На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ в березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелева українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ "Родовід Банк", їх легалізації та службового підроблення.